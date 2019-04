Roma, Ranieri: "Schick si tolga la timidezza. Zaniolo può migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Roma-Fiorentina: "In questo momento dove non ne va bene una giocare così contro una grandissima Fiorentina....Nell'ultima partita contro di loro avevamo preso sette gol, eravamo preoccupati ma attenti a non dare loro la profondità. La difesa è stata brava in questo, tranne nel primo tempo sull'azione in cui Mirante ha fatto grande intervento. Peccato per il gol preso da corner, avevamo detto che i tre saltatori andavano schermati. Non è facile stare nei nostri panni, vedere che ogni volta va male, credo che i tifosi possano essere contenti. Non era solo Zaniolo sul loro gol, dovevamo essere in due o tre a schermarli, a zona se gli fai fare il terzo tempo ti fanno sempre gol. C'è stato solo Nicolò da solo e da solo non ha potuto fare nulla".

"Bene i due ragazzini, ho fiducia in Kluivert, è acerbo ma ha grande velocità e ha fatto buoni cross. Zaniolo è trequartista al 100%, ma ancora deve migliorare, riceve palla spalle alla porta e per i centrocampisti avversari è facile prendere palla e gli arbitri lasciano correre, quando prende palla in movimento è devastante, ma è giovane e può crescere. È un peccato però in questo momento dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto, abbiamo saputo reagire giocato con determinazione vincendo diversi duelli. Era questo che chiedevo, dare una dimostrazione ai noi stessi e ai tifosi per mostrare che c'è ancora possibilità di andare in Europa. Stiamo lavorando stando attenti a tutto, giocando ogni tre giorni non puoi lavorare, fai solo recupero, prepari la partita e giochi. Perotti ha sofferto dietro al bicipite, speriamo non sia nulla di grave. È incredibile, ne ritrovo due e ne perdo due, ma dobbiamo essere più forti di questo. Schick per me è un grande giocatore ma deve vincere la timidezza, ha colpi da grande giocatore ma bisogna dimostrarlo in campo. Credo in lui e mi aspetto tanto da lui. Pastore sta recuperando, ancora non è pronto può darci una mano a patto che entri con la cattiveria che hanno dimostrato i suoi compagni".