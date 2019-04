Roma, Ranieri: "Sto lavorando sotto il profilo psicologico, Dzeko si sbloccherà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato in casa della Sampdoria, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Credo che sia stata una gara all'inglese tra due squadre che volevano vincere e hanno tentato fino all'ultimo, ben per noi, sono contento della prestazione dei ragazzi che hanno fatto una gara di sofferenza, di intenti e di bellezza, giocare contro la Samp è difficile, gioca con uno-due tocchi e devo ritenermi davvero soddisfatto questa sera. Ho chiesto ai miei di essere compatti, di essere umili, di aiutarsi, agli esterni di stare stretti e abbiamo fatto bene. De Rossi? Daniele è seguito da tutti, è il capitano, un condottiere, dà sempre tutto e sono contento di averlo come capitano. Come state a livello fisico? Quando le cose vanno male corri di meno, non sei felice di giocare ma la felicità è la cosa più importante, io ho detto ai ragazzi che stanno bene fisicamente, lo abbiamo visto anche contro il Napoli per quanto abbiamo corso, ma dovevano correre meglio da squadra, con la Fiorentina hanno fatto bene, la squadra sta bene fisicamente si deve ritrovare sotto il livello psicologico e sto lavorando molto sotto questo aspetto. Si parla tanto del nuovo allenatore ma perché non può essere lei? Parliamo dell'altro allenatore, io lavoro bene, se c'è qualcosa che non mi dà quadra me ne vado, mi è stato chiesto di dare una mano alla mia squadra del cuore ed è quello che sto facendo. Corsa Champions? Credo che sia bella e interessante per il calcio italiano, dobbiamo continuare così, chi riuscirà ad essere più determinato e forte mentalmente la spunterà. Non ho mai visto la classifica, penso alla mia squadra e a farla giocare bene ed essere squadra, e solo alla fine la vedrà. Dzeko? I goleador hanno delle annate meno prolifiche, credo molto in lui, è un campione e ritroverà la via del gol al più presto".