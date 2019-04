Roma, Ranieri su Kluivert: "Farà molto bene, mi aspetto molto da lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato in vista della sfida di campionato contro l'Udinese parlando così di alcuni singoli, fra i quali Kluivert: "Abbiamo visto ieri sera l'Ajax. Oggi gli ho detto se avessimo comprato il fratello, perché se era il titolare in quella squadra... si è messo a ridere. Justin è un ragazzo in gamba, che farà molto bene. Non è facile uscire da un progetto dove sono schematizzati, mentre in Italia c'è un'altra schematizzazione. Mi aspetto molto da lui. Così come da El Shaarawy che oltre a far la fascia, fa gol".