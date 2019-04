© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato del ruolo di Francesco Totti all'interno del club ma anche di quello che potrebbe avere De Rossi alla fine della carriera da giocatore: "De Rossi ci penserà da solo quando smetterà. Francesco ha già un ruolo importante, ha smesso da poco e c'è un processo step by step per entrare in sintonia col club. E' un punto di riferimento importante per tutti, poi sarà la società a decidere in quale direzione dovrà andare".