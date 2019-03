© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri parla così in vista della gara contro la SPAL, in particolare del problema infortuni che rischia di preoccupare eccessivamente alcuni giocatori: "Dovremo essere molto attenti, come ha fatto Di Francesco. Se ci sono giocatori ansiogeni bisogna stare attenti. Zaniolo non è al posto, ha avuto una botta alla caviglia e gli dà fastidio al polpaccio, perché lo sente indurirsi e chiede il cambio. Devo stare attento a questi piccoli problemi affinché non diventino grandi".