Roma, Ranieri suona la carica: "Non dobbiamo avere rimpianti"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha commentato la gara vinta contro il Cagliari ai microfoni di Roma TV: “I gol nei primi minuti hanno tranquillizzato i ragazzi, hanno giocato da squadra. È più importante il noi che l’io, lo dico sempre, raggiungere questa Champions League sarebbe veramente importante per tutti. Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte, fortissimo, l’hanno fatto e hanno cercato di fare altri gol, ma per me l’importante sul 2-0 era non subire gol. Aggiustamenti tattici? Io chiedo alla squadra di essere sempre compatta, se ci sono gli attaccanti che pressano alti dobbiamo salire ed accompagnarli, ma non si può pressare alti per 90’. I ragazzi incominciano a capirlo, credo che si stiano anche divertendo, così come il pubblico. Il trequartista? Pastore, Pellegrini e Zaniolo sono tre giocatori completamente differenti, quindi l’interpretazione del ruolo cambia. Con Pastore hai più fantasia, con pellegrini hai un qualcosa in più a centrocampo, è molto rapido nello smistare il gioco, Zaniolo invece fa più fatica tra le linee, secondo me è una mezzala a tutto campo, che con i suoi strappi travolge l’avversario. Ora non stando al 100% questi strappi sono meno continui, ma mi aspetto tanto da lui, è un buon giovane. La Roma è guarita o testa bassa e pedalare? Testa bassa e pedalare, sempre. Ora c’è uno strappo finale, chi più ne ha deve spingere fino in fondo, al massimo. Non dobbiamo avere rimpianti, dobbiamo dare tutti e sapere di aver dato tutto, poi accetteremo il responso del campo”, riporta Vocegiallorossa.it.