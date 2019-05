Roma, Ranieri: "Vogliamo continuare a ballare fino alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Roma TV, l'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha analizzato così la vittoria di questa sera contro la Juventus: "Vogliamo restare in ballo e ballare fino in fondo. Abbiamo sbagliato la partita di Genova, peccato, perché con la Juve ci sarebbe stato il pienone. Nonostante ciò dobbiamo sempre ringraziare i nostri tifosi perché sono venuti a spingerci. Grazie a loro e grazie a Mirante, che ci ha tenuto in gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto una gara più caparbia".

Cosa mi è piaciuto della Roma?

L'attenzione in tutti i momenti. Loro hanno giocatori che sanno inventare la giocata giusta ma noi siamo stati in partita fino all'ultimo, poi l'abbiamo vinta e sono contento per i ragazzi".

Il centrocampo a tre?

"Negli allenamenti avevo visto Zaniolo in una buona condizione, prima era un po' in affanno. Durante una sessione ho disposto la squadra col 4-3-3 e mi ha incantato, quindi ho deciso di giocare così contro la Juve".