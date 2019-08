Roma-Real Madrid, fischi per Dzeko alla lettura delle formazioni

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma affronta il Real Madrid nella nona amichevole di questa pre-season, la prima allo stadio Olimpico. Venticinque mila i biglietti staccati per vedere la nuova squadra di Fonseca e l'uomo più atteso è Edin Dzeko. Ieri il mister portoghese ha detto: "E' centrale nel nostro gioco", i supporters giallorossi, però, sembrano esser stanchi della telenovela di mercato che vede il bosniaco in ottica Inter. Il calciatore si è promesso da tempo ai nerazzurri, ma Petrachi non lo libererà fin quando non avrà un'alternativa di livello. I nomi sono sempre gli stessi due: Icardi e Higuain. Per ora Dzeko resta e gioca titolare, ma i tifosi il loro giudizio lo hanno già espresso.