Roma, rebus a destra. Da Florenzi a Spinazzola: cinque scelte ma nessuna soluzione

vedi letture

A dieci giorni dall’inizio del nuovo campionato sono tanti i nodi ancora da sciogliere in casa Roma. Uno più di tutti, però, attanaglia Fonseca ed è quello del terzino destro. Assodato che il portoghese riprenderà così come aveva terminato la stagione e quindi con la difesa a 3, non gli resta che scegliere chi sarà il titolare il 19 settembre contro il Verona. Le scelte non mancano, ma nessuna per ora rappresenta una soluzione definitiva. I calciatori che possono giocare in quel ruolo sono cinque, ma di questi Karsdorp è quello che prima di tutti dovrebbe uscire dall'equazione. Roma e Atalanta hanno un accordo per il calciatore, ma la chiusura tarda arrivare a causa della mancata intesa degli agenti con il club nerazzurro sulle commissioni.

Restano dunque Santon, Bruno Peres, Florenzi e Spinazzola. Il primo, però, non ha preso parte alla prima amichevole stagione contro la Sambenedettese per un problema muscolare ed è tra i nomi in uscita per il prossimo anno (il Besiktas continua a richiederlo). Se fosse stato bene probabilmente il titolare al Bentegodi sarebbe stato Bruno Peres, ma la positività (seppur asintomatica) al Covid ha stravolto i piani del tecnico. La scelta quindi ricadrà su Florenzi o Spinazzola spostato a destra con Calafiori a sinistra. Entrambi ora sono in Nazionale e il 24 giallorosso per ora non ha voluto rispondere alle domande sul suo futuro. L’ingaggio alto e le poche richieste fin qui pervenute, però, bloccano la sua cessione e da primo dei partenti della nuova Roma di Friedkin ora potrebbe ritrovarsi paradossalmente titolare all’esordio.