Roma, rebus difesa. Da Vida a Nkoulou: tutti i nomi di Petrachi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera l’ultima amichevole della Roma ad Arezzo, ma per Fonseca c’è il solito in problema in difesa. Petrachi non è ancora riuscito a portare a Trigoria un centrale che per esperienza e caratteristiche sostituisca Manolas. Compito non semplice, per carità, ma il tempo a disposizione è sempre meno e con ogni probabilità la nuova stagione giallorossa inizierà con i centrali attualmente a disposizione (Mancini, Jesus e Fazio). Da registrare anche l’arrivo di Cetin, ma il giovane turco probabilmente finirà in prestito in qualche squadra. L’ex Gençlerbirliği ha lo stesso procuratore di Demiral, giocatore per il quale Roma e Juventus hanno parlato nelle tante chiacchierate per Higuain e Rugani, ma che per il momento non rientra nei piani giallorossi.

I NOMI - Sfumato il colpo Lovren per colpa dei bonus, Petrachi potrebbe virare comunque su un altro croato. Stiamo parlando di Vida del Bisiktas. Il centrale ha voglia di tornare in un campionato importante e il costo del cartellino non supererebbe i 15 milioni. Un difensore che Fonseca conosce bene visti gli anni trascorsi da avversario dello Shakhtar con la Dynamo Kiev. Prima di affondare per il 30enne croato, però, la Roma farà ancora un tentativo per Rugani. La Juventus, all’interno dei suoi esuberi, ritiene che debba essere il primo a lasciare la Continassa. Il centrale bianconero era stato già contattato dalla Roma, trovando la disponibilità del club di Torino, ma non quella del giocatore, non convinto della formula che non avrebbe previsto l'obbligo di riscatto se non raggiungendo la Champions League. Decisamente più defilato resta Alderweireld, affare quasi saltato nel momento della chiusura del mercato inglese vista l’impossibilità del Tottenham di poterlo sostituire. Lo stesso discorso non è applicabile a Rojo del Manchester United in quanto ai margini del progetto dei Red Evils. In tutto questo marasma di nomi Petrachi coltiva anche un sogno di nome Nkoulou, centrale del Torino portato dallo stesso diesse in Italia la scorsa stagione. Sarebbe il nome perfetto dopo l’addio di Manolas, ma Cairo è una bottega cara e in più di un’occasione ha ribadito off records e pubblicamente di non volersi privare di uno dei suoi talenti migliori. A far cambiare idea al presidente potrebbe essere l’eventuale eliminazione della squadra di Mazzarri al play-off di Europa League. Senza competizioni internazionali dunque cambierebbe lo scenario anche in casa Roma che si ritrova a tifare Wolverhampton. Il rischio nel portare il francese a Trigoria sarebbe quello di dover aspettare fino a ridosso degli ultimi giorni di mercato. Senza fumata bianca Petrachi rimarrebbe con l’acqua alla gola e con poche ore per intervenire. Dunque i prossimi giorni saranno decisivi per intraprendere una strategia da perseguire per arrivare al tanto richiesto centrale.