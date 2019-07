© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Higuain e Falcao, ma non solo. Analizzando il mercato in entrata della Roma per quanto riguarda l'attacco, La Gazzetta dello Sport sottolinea come resti vivo anche l'interesse per Junior Moraes, per cui è pronto a garantire lo stesso Fonseca, che l’ha avuto con sé la scorsa stagione allo Shakhtar Donetsk. Moraes, probabilmente, verrebbe più per fare lo Schick che non il Dzeko, nel senso che potrebbe essere il centravanti di riserva.