Roma, restyling arretrato: Disasi nome caldo ma non solo

vedi letture

Archiviata la stagione con la conquista del quinto posto, la Roma può pensare a pieno regime alla sessione di mercato in arrivo. Tra le priorità del club giallorosso c’è certamente quella di sistemare la propria retroguardia, specie dopo la fumata nera con lo United per il riscatto di Smalling, destinato a fare ritorno a Manchester anche prima degli impegni di Europa League. Il valzer delle alternative comprende lo svincolato Vertonghen come sostituto dell’inglese, e soprattutto l’idea Axel Disasi. Il centrale del Reims è uno dei migliori prospetti a livello continentale e la Roma è entrata nell’ordine di idee di sfidare i principali club europei per cercare di aggiudicarselo. Trattativa in evoluzione della quale si sentirà parlare nella torrida estate a tinte giallorosse che sta per prendere il via.