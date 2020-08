Roma, riallacciati i contatti per Smalling. Lo United vuole cederlo a titolo definitivo

vedi letture

La Roma non molla per Chris Smalling, difensore tornato al Manchester United dopo il prestito in giallorosso e seguito anche da diversi altri club, Inter su tutti. Dopo aver lasciato andare Jan Vertonghen, i capitolini, non intendono perdere l’inglese. Il CEO Fienga, come riportato dal Corriere dello Sport, ha riaperto i contatti con l’entourage del giocatore e con il Manchester United, ancora impegnato in Europa League. Al termine della stagione, i club torneranno a parlarsi per trovare una soluzione. Intanto Smalling ha già dato la propria disponibilità a una decurtazione dell’ingaggio, accettando 3 milioni di euro a stagione. Resta da raggiungere un accordo sia sulla valutazione del giocatore (lo United a luglio aveva chiesto addirittura 25 milioni di euro), ma anche sulla formula del trasferimento e sulle conseguenti modalità di pagamento. La Roma sperava in un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto subordinato a certe condizioni, ma i Red Devils non hanno accettato, preferendo una cessione immediata che permetta di monetizzare, sperando magari che possa anche aprirsi un’asta per il calciatore.