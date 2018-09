Roma, ricerca del capro espiatorio: Olsen è il migliore in campo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Qualche cessione di troppo, qualche zoppia ad inizio campionato, ed ecco che il mercato della Roma finisce per essere messo nel mirino. L’esempio paradigmatico è quello di Robin Olsen, chiamato a sostituire Alisson e al centro di un attacco frontale ingiustificato che si affretta a bollarlo come capro espiatorio. Valutazioni di pancia e poco altro, visto che anche nella gara contro il Milan il portiere svedese è stato individuato come uno dei più positivi della truppa di Di Francesco, e a maggior ragione considerando come lo stesso Alisson abbia iniziato la sua nuova esperienza al Liverpool con qualche errore non da lui. Come a voler significare che a prescindere dal valore dell’interprete il ruolo è delicato ed un periodo di adattamento è più che necessario prima di raccogliere i frutti dell’investimento. Anche per questo motivo la Roma è tranquilla, e in attesa di ritrovare la rotta mantiene la convinzione di avere portato a termine un mercato di livello, fatto di prospetti di valore e di certezze a livello internazionale. Checchè se ne dica, Olsen è una di queste.