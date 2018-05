Roma, rifinitura ok per Manolas e Perotti. Potrebbero essere convocati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Sky Sport, ci sono buone notizie per Eusebio Di Francesco in vista della sfida di domani contro la Juventus: il difensore Kostas Manolas e il trequartista Diego Perotti, infatti, hanno svolto la rifinitura in gruppo (completa l'argentino, in gran parte il greco) e dovrebbero essere convocati con tutto il resto della rosa.