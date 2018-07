Roma, rilancio del Chelsea per Alisson: aumentata la proposta al portiere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Romanista oggi in edicola fa il punto sul futuro di Alisson. Il Chelsea ha incontrato il manager del portiere della Roma e un intermediario della trattativa, Fali Ramadani. Il club londinese vuole Alisson e per questo i summit proseguono: al numero uno è stato proposto un ingaggio da 5,5 milioni per cinque anni, con premio alla firma da 5. In caso di addio, la Roma potrebbe andare così su Alphonse Areola, come già filtrato negli scorsi giorni, del Paris Saint-Germain.