Roma, rimandato l'incontro per il rinnovo di Zaniolo: Spurs alla finestra

Appena arrivato alla Roma, il ds Gianluca Petrachi deve lavorare per potenziare la squadra ma anche per blindare Nicolò Zaniolo. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri è stato annullato l'incontro tra il dirigente e Claudio Vigorelli, l’agente del giovane giallorosso, per parlare del nuovo contratto. I due si vedranno più avanti per discutere dell'accordo.

La situazione. Zaniolo oggi guadagna 'solo' 300mila euro. Dall’Inghilterra rimbalza la notizia di un Tottenham pronto a presentare un’offerta di circa 40 milioni di euro, offrendo ai giallorossi il cartellino del difensore belga Toby Alderweireld (in scadenza nel 2020) più un conguaglio di una quindicina di milioni.

L'offerta della Roma e la richiesta di Zaniolo. L'entourage del ragazzo vuole un fisso di due milioni di euro più bonus, una base di 1,3 più bonus (per arrivare a due milioni) è invece la risposta del club.