Roma, rinnovo De Rossi: sarà decisivo l'incontro con Pallotta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi sul futuro giallorosso per Daniele De Rossi. Il capitano romanista è in scadenza a giugno, ma entro la fine della stagione si siederà a trattare con il presidente Pallotta con l'obiettivo di allungare l'accordo di un altro anno. Non ci saranno intoppi e dunque arriverà la firma sul prolungamento del centrocampista di Di Francesco.