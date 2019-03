© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rinnovo di contratto di Daniele De Rossi dipenderà dalle condizioni fisiche del capitano giallorosso: qualora dovessero essere buone, non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento dell'accordo che al momento è in scadenza il prossimo 30 giugno. La decisione finale sarà dunque presa al termine della stagione.