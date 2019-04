Roma, rinnovo di El Shaarawy in bilico senza la Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephan El Shaarawy e un rinnovo con la Roma che passa dal quarto posto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore e il club vorrebbero prolungare l'attuale accordo in scadenza nel 2020 ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League la sensazione è che la società giallorossa voglia tagliare il monte ingaggi del 20% e per questo motivo servirà ancora tempo prima di capire le reali strategie.