Roma, rinnovo di Florenzi in bilico: l'esterno non è indispensabile

Il mercato della Roma ruota attorno a tre nomi. Come scrive Tuttosport, il futuro di Alisson Becker, Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi è in bilico: i tre giocatori sono cercati dalle grandi d'Europa e vogliono garanzie dalla società. Garanzie che si traducono in soldi (per il portiere e il difensore) e in un posto da titolare (per il centrocampista). La situazione di Florenzi, in particolare, fa riflettere Monchi: l'esterno chiede 4 milioni ma, con il recupero di Karsdorp e la crescita esponenziale di Under, potrebbe non essere più indispensabile.