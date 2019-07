Roma, rinnovo El Shaarawy: il Faraone chiede 4 mln, c'è distanza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il rinnovo di Nicolò Zaniolo. In casa Roma il ds Gianluca Petrachi deve fare i conti con le trattative per Stephan El Shaarawy (che va in scadenza tra 12 mesi) e Cengiz Under, che aspetta un ritocco dell’ingaggio - come promessogli dal vecchio direttore sportivo - da sei mesi.

Le cifre. La Gazzetta dello Sport scrive che la richiesta del Faraone per il nuovo contratto balla intorno ai 4 milioni (oggi l'ex Milan ne guadagna circa 3, bonus inclusi) contro un’offerta di 2,7 più bonus. Insomma, c’è distanza e non sarà facile colmarla. Dalla Cina, invece, potrebbe arrivare un nuovo assalto.