Roma, rinnovo-Florenzi: parti ancora distanti

Rinnovo in salita per Alessandro Florenzi. Il vice capitano della Roma, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero vorrebbe un ritocco notevole all’ingaggio per farlo arrivare al livello dei calciatori più importanti in rosa. Le parti però sono ancora lontane, si legge, ma si potrebbero riaggiornare anche se l’agente del giocatore non ha fretta viste le offerte di Juve, Inter e Chelsea.