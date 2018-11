Roma, rinnovo per El Shaarawy: ingaggio aumentato per il Faraone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy vicino al rinnovo con la Roma. Le prestazioni convincenti del Faraone in questo inizio di stagione hanno convinto tutti che potrà essere molto utile alla causa giallorossa e per questo è probabile che presto arrivi la firma per il prolungamento. Attualmente la scadenza è fissata per il 2020 e il calciatore percepisce 2 milioni di euro più bonus a stagione: con il nuovo accordo la parte fissa potrebbe arrivare a 2,5 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.