Roma, rinnovo per il giovane Valeau: accordo fino al 2021

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elemento importante della Primavera allenata da Alberto De Rossi e convocato più volte da Di Francesco in prima squadra, il laterale Lorenzo Valeau ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 2021. Classe 1999, sarà probabilmente ceduto in Serie B o potrebbe far parte della seconda squadra giallorossa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.