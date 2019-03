© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trattativa per il rinnovo di Nicolò Zaniolo in stand-by in casa Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport per il momento non si sta muovendo niente su questo fronte, nonostante le tante voci di mercato che circolano intorno al talento classe 1999. A fine stagione ci sarà comunque un incontro per provare a prolungare per un altro anno con conseguente adeguamento dell'ingaggio.