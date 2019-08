Roma, rinviati terzino ed esterno: all-in sul duo centrale-attaccante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Meno di venti giorni al cessare delle trattative e sono ancora tanti i colpi che deve fare la Roma. Quelli in entrata sono determinati dalle uscite. Operazioni, quest’ultime, che faticano a decollare. Se per Nzonzi è vicina la fumata bianca con il Galatasaray, lo stesso non si può dire per Olsen, Defrel, Pastore e Schick. Giocatori fuori dal progetto tecnico e che al momento non trovano un collocamento. Petrachi dunque avrà un budget più ristretto per acquistare i giocatori che mancano a Fonseca. I giallorossi avrebbero bisogno di un centrale, un terzino, un esterno e un attaccante. Probabilmente a Trigoria saranno costretti a rinunciare almeno a un paio di colpi per puntare tutto sulla spina dorsale della squadra.

ACQUISTI IN CASA - La Roma può dunque ovviare all’acquisto di un esterno d’attacco e di un terzino destro sfruttando la duttilità di alcuni giocatori già in rosa. Spinazzola, ad esempio, in questo pre-campionato è stato più volte utilizzato a destra nonostante prediliga giocare dall’altra parte. Santon può giocare in caso di necessità su entrambe le fasce e Florenzi può essere usato anche come ala. Di conseguenza Petrachi potrebbe risparmiare i soldi di questi due acquisti per puntare forte su Lovren e Icardi. Per il croato la Roma vorrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso a 2 milioni con riscatto tra i 15 e i 16 milioni che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di alcuni obiettivi. In queste ultime ore sta prendendo sempre più piede la pista che porterebbe al centrale del Liverpool piuttosto che a Rugani, il quale non è ancora convinto della destinazione giallorossa. Poi l’altro grande obiettivo a Trigoria sarebbe Mauro Icardi. Petrachi non lascerà partire Dzeko se non all’interno dello scambio con l’argentino. Da Trigoria sono arrivati ad offrire il bosniaco più 40 milioni di euro. L’Inter cerca di tirare ancora su il prezzo, ma preferirebbe vendere l’attaccante ai giallorossi più che a Napoli e Juventus. Una volta trovato l’accordo con la società nerazzurra, però, andrebbe convinto il giocatore e il suo entourage che sperano ancora in un affondo bianconero.