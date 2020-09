Roma, riparte l'assalto a Smalling: tre milioni di distanza con lo United, l'assist arriva da Schick

vedi letture

Schick out, Smalling in: ecco il piano della Roma tra la capitale, Leverkusen e Manchester. Come sottolinea stamane La Gazzetta dello Sport, parte dell'incasso della cessione di Patrik Schick al Bayer sarà infatti girata, o quantomeno questo è l'obiettivo dei giallorossi, allo United per riavere indietro Chris Smalling. I Red Devils continuano a chiedere 20 milioni di euro per il cartellino dell'esperto difensore, mentre da Roma si dicono disposti a spenderne al massimo 17 (bonus compresi). Per accontentare il calciatore inglese, intanto, è già pronto un oneroso contratto triennale.