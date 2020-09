Roma, ripresi contatti tra le parti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini

In casa Roma sono ripresi i contatti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il club vuole tenerlo e lui ha dato la disponibilità ad ascoltare le proposte. Se avesse voluto andare via, il calciatore avrebbe potuto esercitare entro il la fine di luglio la clausola da 30 milioni e il club non avrebbe potuto opporsi.

Come appreso da Vocegiallorossa.it, passata l’estate – e definito il passaggio di proprietà – sono ripresi i contatti tra le parti per parlare del rinnovo del giocatore. Non siamo ancora vicini alla fumata bianca e, probabilmente, la trattativa potrà entrare nel vivo dopo la fine del calciomercato, quando le acque saranno più calme e si potrà parlare con più serenità.