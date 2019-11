© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la prima rete in Serie A la Roma è ancora più convinta di riscattare Chris Smalling dal Manchester United e Gianluca Petrachi ha anticipato i tempi. Il direttore sportivo giallorosso ha dato mandato all'agente del centrale di negoziare il prezzo finale in Inghilterra e da Manchester hanno risposto che con 18 milioni, che si aggiungerebbero ai 3 già versati per il prestito, il giocatore diventerebbe interamente della Roma.

Contro proposta - Petrachi non arriverà a quella cifra ma offrirà 12 milioni di euro più 3 di bonus. A giocatore verrebbe offerto un contratto fino al 2024. A riportarlo è il Corriere dello Sport.