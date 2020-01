© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chris Smalling, difensore rivelazione della Roma in questa prima metà di stagione, prenderà una decisione sul suo futuro solo a fine annata. Come riporta il Daily Mail il giocatore, in prestito dal Manchester United, scioglierà la riserva sul suo futuro solo al termine del campionato e soltanto dopo le due società si siederanno a tavolino per trattare il prezzo.