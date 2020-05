Roma, rivoluzione a centrocampo. Solo Zaniolo e Pellegrini sono sicuri di rimanere

Con il probabile arrivo di Bonaventura il centrocampo della Roma edizione 2020/2021 si fa decisamente affollato. Per questo non sono da escludere cessioni sulla linea mediana, sia per fare spazio ai nuovi acquisti sia per produrre liquidità utile per il bilancio. Al netto di Zaniolo e Pellegrini, infatti, non esistono incedibili e così anche Cristante, Diawara e Veretout possono essere messi in partenza oltre al rientrante Coric, a Nzonzi che ha rinnovato il prestito al Rennes e a Gonalons che verrà riscattato dal Granada.