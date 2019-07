Roma, rivoluzione difesa: due addii post Manolas e le idee per il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà rivoluzione totale per quanto riguarda la difesa della Roma che verrà. Dopo l'ufficialità di Kostas Manolas al Napoli, dopo l'addio prossimo di Ivan Marcano che piace al Porto e Juan Jesus in bilico (c'è il Torino), è pronto il cambiamento totale per la retroguardia giallorossa. Il punto lo fa Tuttosport: i nomi sono quelli di Lyanco, centrale brasiliano del Torino per il quale i granata hanno rifiutato di recente 10 milioni. Poi Marc Bartra del Betis Siviglia e Toby Alderweireld del Tottenham, passando da Gianluca Mancini dell'Atalanta, Kevin Bonifazi del Torino e Joachim Andersen della Sampdoria.