Roma, Rodwell in città: parte dei test già eseguiti. Buchel l'alternativa

Novità su Jack Rodwell: secondo i colleghi di Daily Mail, il giocatore sarebbe già in Italia. Per Gazzetta.it era anche all'Olimpico per assistere alla gara di stasera e avrebbe già svolto parte dei test fisici. L’altro nome che piace è quello di Marcel Buchel, 28 anni anche lui, ex Verona e Bologna, l’anno scorso a Empoli senza però mai giocare.