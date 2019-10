Roma, Rodwell o Buchel? Fonseca: "Adesso non è il momento..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca evita la domanda relativa al possibile rinforzo a centrocampo. Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Roma s'è così espresso sulla possibilità di ingaggiare uno tra Jack Rodwell e Marcel Buchel, entrambi da ieri a Trigoria per un provino: "Non voglio parlare di questa questione, parlo di un giocatore solo se fa ufficialmente parte della rosa, se ci saranno novità ne parleremo diffusamente. In questo momento la mia concentrazione è solo sul Milan".

