Roma, rottura con Luis Campos per evitare un Baldini bis. Ora in pole c'è Arnesen

Il Corriere dello Sport parla della rottura fra Luis Campos e i Friedkin. Il direttore sportivo del Lille era il primissimo nome per la scrivania della Roma, ma le tante difficoltà del trasferimento a Trigoria hanno fatto scartare la soluzione, seppur Campos non abbia mai detto di no alla Roma. La necessità di mantenere la residenza a Monaco per motivi fiscali (per evitare un Baldini bis) ha fatto scartare l’ipotesi di un Baldini bis. Così il nome giusto ora è quello di Frank Arnesen, ora al Feyenoord.