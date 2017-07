Roma, Rudiger-Chelsea: il difensore ha comunicato l'addio ai compagni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa dell'ufficialità del trasferimento di Antonio Rüdiger al Chelsea, arrivano dettagli legati allo spogliatoio della Roma in merito all'imminente addio del difensore tedesco. Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, il calciatore ha già comunicato ad alcuni suoi compagni di squadra del suo prossimo trasferimento alla corte di Antonio Conte.