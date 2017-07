Roma, Rudiger saluta: "Il Chelsea è un passo avanti per me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tramite il proprio profilo Twitter, Antonio Rüdiger ha salutato i tifosi della Roma: "Ciao ragazzi, ho appena firmato per il Chelsea. L'addio non è facile per me perché ho giocato con piacere per la Roma e per i suoi tifosi e ho fatto molte amicizie in squadra. Ma quando ho sentito dell'offerta del Chelsea dovevo pensarci e ho realizzato che nella vita non sai mai se avrai una seconda chance. Per me la Premier League è il campionato più competitivo del mondo e il Chelsea con Conte e il suo stile difensivo sarà il mio prossimo passo avanti. Tuttavia, voglio anche sfruttare questa occasione per ringraziare l'intero staff della Roma e tutti i tifosi e i miei compagni per il loro sostegno nei due incredibili anni a Roma!"