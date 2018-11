© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Daniele Rugani continua a gravitare in orbita Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è quasi impossibile che l'operazione possa essere messa in piedi per gennaio ma a giugno i giallorossi ci proveranno, tanto che Monchi avrebbe già fatto una chiacchierata con l'agente del calciatore, Davide Torchia. Il tutto potrà concretizzarsi però solo se la Juve abbasserà le sue pretese e scenderà sotto i 30 milioni di euro.