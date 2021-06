Roma, Rui Patricio resta in pole. Le valutazioni sono aperte

Le consultazioni in casa Roma procedono anche rispetto al ruolo di portiere. Una posizione per la quale Rui Patricio, dietro precisa richiesta di Jose Mourinho, mantiene un vantaggio sostanziale sulla concorrenza. L’accordo con il giocatore non rappresenta un problema, piuttosto i giallorossi si sono presi un po’ di tempo per ampliare le proprie valutazioni. Nessun altro nome è al momento avanzato rispetto all’estremo difensore del Wolverhampton. Probabile che già nella settimana in corso venga sciolta qualche riserva in più.