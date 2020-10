Roma, rush finale per due ritorni. Fedeltà da premiare

Ultimo giorno di mercato con la consueta suspense per trattative definite ma non ancora concretizzatesi del tutto in casa Roma. I nomi più caldi sono senza dubbio quelli di Chris Smalling e Stefan El Shaarawy. Per entrambi la trattativa è in via di definizione, ma non ancora ufficiale a causa di dettagli economici che non hanno consentito la fumata bianca. Una costante per l’estate giallorossa, costellata di vere e proprie telenovelas per le quali ci si attende possa finalmente arrivare il lieto fine. Da premiare la fedeltà dei due protagonisti, determinati più che mai nel vestire il giallorosso senza prendere in considerazione ipotesi alternative che pure non sarebbero mancate: adesso sta alla Roma definire e regalare a Fonseca due rinforzi che potrebbero arricchire una rosa che tra le mille vicissitudini estive, almeno sul campo sta fornendo risposte più che confortanti.