Roma, sacrificare Under alla Salah? Tutti sono in partenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un treno è passato, quello di Edin Dzeko. Un altro probabilimente arriverà, quello di Cengiz Under. Monchi ha già fatto capire che il turco, pur essendo uno dei giocatori con più prospettiva per la Roma, può finire sul mercato. A prezzo ovviamente molto alto, quasi inavvicinabile, almeno per i canoni italiani. Insomma, l'Under delle ultime settimane potrebbe presto diventare un nuovo Dembelé, anche per mettere a posto quel bilancio che è sotto l'egida - e l'osservazione - della FIFA.

"So che il Barcellona lo segue", le parole del dirigente spagnolo, abilissimo a mantenere in ordine i conti del Siviglia, riuscendo anche a vincere e portare a casa trofei. Roma non è la capitale dell'Andalusia, né geograficamente né come piazza, ma l'intenzione è quella comunque di dare una continuità aziendale a un club che, al momento, non ce l'ha assicurata. Come per l'Arsenal, anche la Roma rischia di passare qualche anno di difficoltà a causa di un progetto, quello dello stadio, che in un futuro potrebbe portare la Roma a livello delle big europee, ma che ora costerebbe circa 1 miliardo di euro (anche di più) che significa il fatturato di 5 anni.

Quindi, Champions e poi vendere, rifare, Champions e poi vendere. Tentando di allontanarsi sempre di più dalla necessità di arrivare sempre nella massima competizione europea per sopravvivere senza problemi. Questa è la missione di Monchi. Tutti sono in partenza, anche Under.