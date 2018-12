Roma, Sadiq non convince i Rangers. Possibile interruzione del prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Umar Sadiq, talento della Roma in prestito ai Glasgow Rangers, non ha convinto nella sua esperienza scozzese e potrebbe presto far ritorno in giallorosso. Lo riporta quest'oggi lo Scottish Sun che spiega come i Rangers abbiano già deciso di interrompere anzitempo il prestito rimandando subito il classe '97 a Trigoria.