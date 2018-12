Roma, Sadiq verso un nuovo prestito. C'è il Perugia in Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver chiuso la propria esperienza, durata appena sei mesi con cinque presenze, ai Glasgow Rangers per l’attaccante Umar Sadiq si prospetta un trasferimento in Serie B. Secondo Sky Sport il Perugia avrebbe infatti già un accordo con la Roma, proprietaria del cartellino del nigeriano classe ‘97, per prenderlo in prestito fino a fine stagione. Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma già martedì Sadiq potrebbe essere a Perugia per le viste mediche.