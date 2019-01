Roma, saltato Barrios ci sono altri problemi. Mercato chiuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wilmar Barrios doveva essere il colpo invernale per la Roma, il vice De Rossi tanto atteso da Eusebio Di Francesco. Il problema è che il tecnico non è più sicuro della panchina dopo il 7-1 subito ieri dalla Fiorentina, Monchi sta pensando a un eventuale sostituto - da Paulo Sousa a Jorge Jesus, lasciato libero dall'Al Hilal in mattinata - e non ha intenzione di muovere foglia, né in entrata, né in uscita. Così il mercato invernale della Roma è fermo, oramai chiuso, a sei ore dal termine delle contrattazioni.