Roma, saluto di Di Francesco alla squadra: "Felice di avervi allenato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta un virgolettato dell'oramai ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco rivolto alla squadra dopo l'allenamento di ieri, l'ultimo da lui diretto: "Mi dispiace per quelli che ho utilizzato di meno, ma io ho fatto tutto per il bene della squadra. Sono felice di avervi allenato".