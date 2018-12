© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma. Patrik Schick potrebbe clamorosamente dire addio ai giallorossi a gennaio: possibile prestito, la Sampdoria potrebbe nuovamente accoglierlo, dando magari in cambio il polacco Dawid Kownacki visto che Gregoire Defrel è stato voluto in blucerchiato da Marco Giampaolo.