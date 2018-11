Roma-Samp, le ufficiali: Schick dal 1'. Rivoluzione blucerchiata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria:

Eusebio Di Francesco lancia Patrick Schick dal primo minuto e lo fa in una partita speciale, contro la sua ex squadra. Terza chance in questa stagione per il ceco dall'inizio. A supporto ci sarà Kluivert, confermato dopo la prestazione di Mosca, anche se l'olandese agirà a destra per lasciar spazio sull'out opposto ad El Shaarawy. Out De Rossi, in mediana ci sarà Cristante a fare coppia con Nzonzi mentre in difesa un turno di riposo per Fazio per lasciar spazio a Juan Jesus. Florenzi, che ha giocato esterno alto contro il CSKA, viene arretrato nei quattro di difesa.

Per la Sampdoria: Giampaolo lascia a riposo Tonelli mentre torna al centro della difesa Colley. In cabina di regia spazio a Vieira con Ekdal in panchina mentre Linetty prende il posto di Barreto da interno. Turnover davanti con Caprari unico confermato rispetto a domenica scorsa: Saponara e Quagliarella fuori, Ramirez e Defrel dentro.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick. A disp. Fuzato, Mirante, Marcano, Santon, Fazio, Coric, Zaniolo, Dzeko, Under. All. Di Francesco.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Caprari. A disp. Belec, Sala, Regini, Junior Tavares, Ferrari, Tonelli, Saponara, Ekdal, Barreto, Jankto, Quagliarella, Kownacki. All. Giampaolo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

ASSISTENTI: Manganelli - Vuoto

QUARTO UFFICIALE: Abbattista

VAR: Rocchi

AVAR: Passeri

🐺 Ecco la nostra formazione per #RomaSamp 🐺 Patrik Schick in campo dal primo minuto 💪 Forza Roma!#ASRoma pic.twitter.com/E7k3WCWUpM — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 novembre 2018