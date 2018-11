Roma-Sampdoria 1-0 all'intervallo. Decide Cristante. Anzi, Juan Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vantaggio di misura della Roma dopo 45' contro la Sampdoria. Decisivo fin qui un tap-in di Juan Jesus in una partita fin qui equilibrata con i giallorossi in leggera supremazia territoriale.

Eusebio Di Francesco lancia Patrick Schick dal primo minuto e lo fa in una partita speciale, contro la sua ex squadra. Terza chance in questa stagione per il ceco dall'inizio. A supporto ci sarà Kluivert, confermato dopo la prestazione di Mosca, anche se l'olandese agirà a destra per lasciar spazio sull'out opposto ad El Shaarawy. Out De Rossi, in mediana ci sarà Cristante a fare coppia con Nzonzi mentre in difesa un turno di riposo per Fazio per lasciar spazio a Juan Jesus. Florenzi, che ha giocato esterno alto contro il CSKA, viene arretrato nei quattro di difesa.

Giampaolo lascia a riposo Tonelli mentre torna al centro della difesa Colley. In cabina di regia spazio a Vieira con Ekdal in panchina mentre Linetty prende il posto di Barreto da interno. Turnover davanti con Caprari unico confermato rispetto a domenica scorsa: Saponara e Quagliarella fuori, Ramirez e Defrel dentro.

Blucerchiati che partono forte provando la conclusione con Linetty e Ronaldo Vieira senza però trovare la porta. Alla prima occasione i giallorossi colpiscono: da un calcio d'angolo Cristante è perfetto nella scelta di tempo e nella torsione, indirizzando il pallone sul palo più lontano, superando Audero ma vedendosi negata la gioia del gol da Juan Jesus che ribadisce il pallone in rete nonostante stesse già entrando. Il vantaggio dà coraggio ai padroni di casa, dove spicca Justin Kluivert: l'olandese si rende pericoloso in un paio di occasione con la sua velocità e la sua agilità. E in un'azione personale trova il palo. Un legno anche per la Sampdoria, con un disimpegno errato di Kolarov che quasi fa autorete.

Poco attivi fin qui gli ex della sfida Schick e Defrel.