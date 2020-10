Roma, Santon al 45': "Udinese forte in contropiede. Nel finale eravamo troppo distanti"

All'intervallo di Udinese-Roma, ferme sullo zero a zero dopo i primi quarantacinque minuti, Davide Santon ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Purtroppo sulle ripartenze loro sono forti, nell'ultimo quarto d'ora c'era troppa distanza tra difesa e centrocampo. Per questo hanno creato un paio di occasioni, quindi dobbiamo stare più stretti quando perdiamo palla. Quando abbiamo palla sono molto chiusi, gli spazi sono sugli esterni, perciò dobbiamo far girare il pallone velocemente".